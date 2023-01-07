Çorum’un Osmancık ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi’nin mevcut güvenlik kamera sistemi değiştirilecek.

Çorum’un Osmancık ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi’nin mevcut güvenlik kamera sistemi değiştirilecek.

Konuya ilişkin olarak İHA muhabirine bilgi veren AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Devlet Hastanenin 140 noktasına görüntü kalitesi yüksek olan kamera sistemi kurulacak. Kayıt altına alınan görüntüler ise 2 ila 6 ay süreyle saklanacak.

AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri ile Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Şerif Okudan, “Osmancık Devlet Hastanesinde 2013 yılında kurulan mevcut CCTV güvenlik kamera sisteminin tüm cihazları analog kamera olup görüntü kalitesi düşük ve demode bir sistem olduğu için yenilenmesi gerekiyor. Yeni sistemde kameralar görüntü kalitesi yüksek olan IP kameralar olup toplam 40 adet dış mekan 100 adet iç mekan olmak üzere toplam 140 adet noktada kayıt yapacak bir sistem olacaktır. Yapılan kayıtlar acil serviste olanlar altı ay süreyle; diğer ortamlarda ise iki ay süreyle saklanacak. Yeni kamera sisteminin ihalesinin 17 Ocak 2023 tarihinde yapılacak "dedi.