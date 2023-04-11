Bunlar da ilginizi çekebilir

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.