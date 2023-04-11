Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 25. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.
Stat: Osmancık İlçe Stadı
Hakemler: Cihad Sizer xx, Musa Çetindemir xx, Türker Karabayır xx
Osmancık Belediyespor: Süleyman Çağrı Kabasakal x, Berk Alacabağ xx, Emre Biçe xx, Alihan Bilgili xx, (Hüseyin Direk dk.77 x), Ömer Atak xx, Selahattin Yaman xx, Emirhan Özmet xx, (Aydın Çolak dk.84 ?), Hüseyin Can Sözüdoğru xx, (Alper Özköksal dk.67 x), Ahmet Onur Yılmaz xx, İsmail Savaş xx, Murat Şamil Kurt xx
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir xx, Ömer Çoban xx, Osman Buğra Uysal x (Arda Saltan dk.65 x), Ramazan Taş x (Alperen Topçular dk.65 x), Akın Arıcan xx, Ahmet Şahbaz xx, Canberk Soykuvvet xx, Oğuz Saltabaş xx, Kadir Doğukan xx, Erkan Kapar xx, Ercan Çifci x (Muhammed Emir Yıldırım dk.79 x)
Sarı Kartlar: Emre Biçer, Hüseyin Can Sözüdoğru (Osmancık Belediyespor), Oğuz Saltabaş (Talasgücü Belediyespor)