Çorum’un Osmancık Belediyesi, tartışmalara neden olan Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurdu. Konserin iptal gerekçesi olarak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve dün sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklaması olarak gösterildi.

Çorum’un Osmancık Belediyesi, tartışmalara neden olan Aleyna Tilki konserinin iptal edildiğini duyurdu. Konserin iptal gerekçesi olarak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve dün sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklaması olarak gösterildi.

Osmancık Belediyesi kurumsal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde ’Halk Konseri’ ve ’Gençlik Konseri’ olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı ’Aleyna Tilki’ davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."