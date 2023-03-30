Antalya’nın tanınmış iş adamlarından Mimar Osman Zinnur Abay, MHP’den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

Üniversite yıllarında KKTC Ülkü Ocaklarının kurucusu olan ve yönetiminde yer alan Osman Zinnur Abay, memleketi Antalya’da MHP’den milletvekilliği için aday adaylığı açıklayarak siyasete kaldığı yerden devam etme kararı aldı. 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde ilk olarak üyesi olduğu Konyaaltı İlçe Teşkilatı’na giderek Başkan Taner Takak, ardından İl Başkanı Hilmi Durgun ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyareti eden Abay, MHP Antalya İl Başkanlığında düzenlediği toplantıya katılıp adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Abay, aday adayı tanıtım toplantısı yaptığı konuşmada, lise yıllarından bu yana ülkücü hareketin içerisinde olduğunu ve 1989-1990 yıllarında Arapsuyu Ülkü Ocaklarını iki arkadaşıyla beraber kurduklarını söyledi.

O dönemlerde MHP İl Delegesi olarak da görev yaptığını aktaran Abay, “92 yılında üniversite hayatımın başlamasıyla

birlikte üniversitemde fakülte başkanlığı ve KKTC Ülkü Ocakları kuruluşunda ve yönetiminde yer aldım. Üniversiteden sonra Antalya’ya dönüşümle ticari hayata atıldım. MHP ve ülkücü hareketin dışında hiçbir siyasi partide görev almadım. ‘Vakit bu vakittir’ diyerek bu dönem, 28. milletvekilliği döneminde MHP’den milletvekilliği aday adaylığımı koydum. İl ve ilçe teşkilatlarımızın desteklerini bekliyorum. Hazirunda bulunan herkese saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

1999 yılında Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Abay, 2019 yılında Southern Üniversitesinde işletme yönetiminde yüksek lisans yaptı. Abay, 2002 yılından bu yana Antalya’nın birçok yerinde inşaat projeleri yürütürken, mimarlık ve serbest meslek faaliyetlerine devam ediyor.