Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Osman Ulubaş ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapımında son aşamaya gelinen İlkokul, Ortaokul, Anaokulu ve Spor Salonu’ndan oluşan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nde gelinen son aşamayı yerinde inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Osman Ulubaş ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yapımında son aşamaya gelinen İlkokul, Ortaokul, Anaokulu ve Spor Salonu’ndan oluşan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nde gelinen son aşamayı yerinde inceledi.

16 bin metrekarelik alana sahip olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksine Melikgazi Belediyesi, 8 derslikli anaokulu, Büyükşehir Belediyesi kapalı spor salonu, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş ise 16 derslikli ilkokul ve ortaokulu yapacak. Eğitim çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Osman Ulubaş Eğitim Merkezimizdeki gelinen son noktayı görmek için okulumuzda Osman Amca ile beraber inceleme yaptık. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesine anaokulu ile çevre düzenlemesi yaptık. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kapalı spor salonu yapılıyor. Hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından da ilkokul ve ortaokul yapılıyor. Belediyemiz olarak eğitime her zaman çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için çabalıyoruz. Heyecanla bitmesini beklediğimiz bu projemizin tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkıları için Osman Ulubaş Amcaya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.