Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, “İkinci yarıdaki değişikliklerle gelen oyun tempomuz çok iyi oldu. Bulduğumuz iki golle öne geçtik. Her şeye rağmen çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık” dedi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından, “İkinci yarıdaki değişikliklerle gelen oyun tempomuz çok iyi oldu. Bulduğumuz iki golle öne geçtik. Her şeye rağmen çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantında konuşan Teknik Direktör Osman Özköylü, “Zor bir deplasmandan iyi bir takıma karşı 3 puan kazandık. Maçın başında yediğimiz gol bizi sarstı. Oyunun devamında cesaretle skorun altından kalmak için elimizden yaptık. İlk yarı da planladığımız şeyleri yapamadık. Üretkenliği sağlayamadık. İkinci yarıdaki değişikliklerle gelen oyun tempomuz çok iyi oldu. Bulduğumuz iki golle öne geçtik. Her şeye rağmen çok önemli bir deplasman galibiyeti aldık. Bundan sonra önümüzdeki Boluspor maçına bakacağız” diye konuştu.