Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında BB Erzurumspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında BB Erzurumspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda yüksek rakımdan dolayı çok sarsıldıklarını ifade eden Osman Özköylü, “Gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık. Hazırlık maçlarında ki oyunumuzla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Rakımdan dolayı çok etkilendik. Saha zemini dolayısıyla da oynayamadılar. Biz topla iyi oynayabilen, çok fazla pas yapabilen bir takımız. Ama bugün oyunumuzun çok gerisinde kaldık. İlk 45 dakika çok boşa geçti. Özellikler beklenti içerisinde olduğumuz önemli oyuncularımızdan bugün verim alamadık. Genel anlamda kendi performansımızı hiç yakalayamadık. Deplasmanda alınan 1 puan önemli bir puan. Karşı takımda iyi bir takım, önemli futbolcuları var. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. 1 puanı kendi adımıza, bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorum. İki takımda bir puanı hak etti” açıklamalarında bulundu.