Geçtiğimiz ay ilk teklisini çıkaran iş adamı ve mimar Osman Dağ, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay ilk teklisini çıkaran iş adamı ve mimar Osman Dağ, yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay ilk teklisini DMC Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunan iş adamı ve mimar Osman Dağ, başta YouTube olmak üzere dijital platformlarda kısa zamanda ilgi görmüştü. Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Osman Dağ, kendisine gelen olumlu yorumların ve sosyal medyadaki dinleyicilerin yorumlarının kendisini yeni bir tekli hazırlama konusunda teşvik ettiğini söyledi.

Yeni beste için kolları sıvayan Osman Dağ, ’’İlk single çıktıktan sonra yakın çevrem, iş çevrem ve daha da önemlisi dinleyicilerimin teveccühü karşısında onore oldum. Öyle güzel yorumlar yazmışlar ki okurken mahcubiyet hissedecek ölçüde kendimi mutlu hissediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına ben de ikinci single ile dinleyicilerime bir sürpriz yapacağım, sound ve ritim olarak farklı bir Osman Dağ ile sevenlerimin huzuruna çıkacağım’’ dedi.