23 Eylül Çan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasında önemli rol oynayan Kuva-yı Milliye kahramanı Osman Çaneri’nin, Atatürk Şehir Meydanında bulunan büstüne Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunulmasının ardından Osman Çaneri’nin torunlarına plaket takdim edildi. Daha sonra Fabrika Mezarlığında bulunan Osman Çaneri’nin kabri başında dualar edildi.

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