Ispartalı kuaför Osman Balcı Konya’da meslektaşlarına ücretsiz saç kesim eğitimi verecek.

Konya Berberler ve Kuaförler Odası tarafından 3 Eylül tarihinde düzenlenecek "Konya Hair Fest" programında Ispartalı saç eğitmeni Osman Balcı ve Türkiye’nin akademik olarak en iyi kesim eğitmeni Arca Acar tarafından bay ve bayan kuaförlere eğitim verilecek.

Konya Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenecek olan eğitimde kuaförler bir gün boyunca bay ve bayan saç kesimi konusunda ücretsiz olarak bilgilendirilecek. Eğitimin ardından sonunda düzenlenecek olan yarışmalar sonucunda ödüller sahiplerini bulurken, katılımcı kuaförlere sertifikalar verilecek.