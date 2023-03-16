AK Parti Finike eski İlçe Başkanı Osman Aladağ, 28. dönem Antalya milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.

AK Parti Finike eski İlçe Başkanı ve Fizik Öğretmeni Osman Aladağ AK Parti Antalya il başkanlığına gelerek 28. dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başvurusunun ardından bir açıklama yapan Aladağ, “Daha önceki dönemlerde mahalle yönetimi, ilçe yönetim kurulu üyeliği, siyasi hukuki işler başkanlığı il delegeliği ve nihayet 2016 yılında devraldığım ilçe başkanlığı görevimi 2022 yılında milletvekilliği adaylığı gerekçesiyle devrettim. Hem görev alma hem görev bırakma süreçlerinin tamamını partimin ilgili organlarıyla istişare ederek ve genel merkezimizin olurunu alarak yönettim. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye yüzyılında Batı Antalya, tarım, turizm ve alternatif ekonomik girişimler için örneğin sağlık turizmi gibi potansiyele sahip. Vizyoner ve girişimci bir tavırla Antalya’nın değerlerine değer katacak, bölgemize dünyanın dikkatini çekeceğiz. 2023 yılı genel seçimlerinde milletvekili adaylığı için AK Parti il başkanlığımıza müracaat ettim. Antalya’mıza Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.