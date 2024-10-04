Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde geride kalan 5 yıllık sürede Ünye ilçesine 237 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiren OSKİ Genel Müdürlüğü, ilçede altyapı sorunlarına büyük ölçüde neşter vurdu.

Ordu’nun 19 ilçesinde alt ve üst yapı yatırım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ünye ilçesinde, 209 kilometre içme suyu hattı, 32 kilometre kanalizasyon hattı ve 2 kilometre yağmur suyu hattını tamamladı.

19 ilçede önemli alt ve üstyapı yatırımlarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hilmi Güler’in geride bıraktığı 5 yılın sonunda Ünye ilçesi adeta sil baştan yeniledi. Bu kapsamda Ünye ilçesinde İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu yatırımları haricinde, 9 adet içme suyu deposu, 3 Adet Su alma yapısı ve 2 adet fosseptik yapılarak hizmete alındı.