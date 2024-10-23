Galatasaray karşısında hem defansif hem de ofansif anlamda iyi oyun sergilediklerini söyleyen Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, “Böyle kalabalık bir taraftar içerisinde iyi çıkış yapmayı başardık, özellikle ikinci yarıda. Dünya çapında bir takım olduğunu gördük Galatasaray’ın” dedi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Elfsborg, deplasmanda Galatasaray’a 4-3 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, “Galatasaray’ı tebrik ederim. Özel bir andı bizim için. Çünkü böyle kalabalık bir taraftar içerisinde iyi çıkış yapmayı başardık, özellikle ikinci yarıda. Dünya çapında bir takım olduğunu gördük Galatasaray’ın. Biz yine de iyi iş çıkardık. Bazı pozisyonlarda onlara müsaade etmedik” ifadelerini kullandı.

Agresif bir karşılaşma olduğundan bahseden Hiljemark, “Biz Galatasaray’a hata yaptırmaya çalıştık. İyi iş çıkarmaya çalıştık. Top çalmayı başardık. İyi bir takma karşı oynadık böyle bir statta” şeklinde konuştu.

“Hem defansta hem de hücumda iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum”

Oscar Hiljemark, müsabakanın ikinci yarısına taktik değiştirerek çıktıklarını belirtti. 32 yaşındaki çalıştırıcı, “Galatasaray birinci ve ikinci yarıda aşağı yukarı aynı oynadı. Biz ikinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Devre arasında motivasyon konuşması yaptık. Bu da daha iyi oyun sergilememizi sağladı. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi oyun sergilediğimizi düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.