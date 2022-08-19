Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş ile Türkiye’nin 81 ilindeki OSB başkanları ve sanayiciler katıldı. Yoğun bir katılımla yapılan toplantıda 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2022 tarihli ve 11098 Sayılı Kararı değerlendirildi.

OSBÜK önceden kurulan tesislere bedelsiz katkı uygulamasından muafiyet istedi

Toplantıya lisanssız elektrik üretim tesislerinin tüketiminin iki katından fazlasını Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak vermesi ile ilgili düzenleme damgasını vurdu. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, EPDK’nın bu kararının mevcut lisanssız yatırımlarda tedirginlikler ve mağduriyetler oluşturduğunun altını çizerek, karar öncesi kurulan lisanssız elektrik üretim tesislerinin uygulamadan muaf tutulmasını talep etti. Kütükcü, “Organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyoruz. 81 ilimizde 2 milyon 500 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. OSB’lerimiz, pandemi dönemi dahil maliyet baskısının olağanüstü arttığı dönemlerde dahi üretimden hiçbir zaman vazgeçmeyerek, ülkemizin üretimini, istihdamını ve ihracatını sırtladı. Bu dönemde lisanssız elektrik üretim tesislerimiz de ciddi oranda arttı. Şu anda OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının kapasitesi bin 78 MW’ı GES olmak üzere toplam bin 520 MW’a ulaştı. Güneş enerjisinde Türkiye’nin toplam kurulu gücünün yüzde 5’i, lisanssız GES gücünün ise yüzde 14.6’sı OSB’lerimiz içerisindeki santrallerde üretim yapıyor. Yani OSB’lerimizin GES başta olmak üzere yenilenebilir enerjide yüksek bir yatırım iştahı var. Bu iştahı beslemeliyiz. Dolayısıyla OSBÜK olarak EPDK’nın aldığı ihtiyaç fazlası enerjinin sisteme bedelsiz verme kararını yeniden gözden geçirmesini, karar öncesi yapılan yatırımların bedelsiz katkı uygulamasından muaf tutulmasını talep ediyoruz. Bundan sonra yapılacak yeni yatırımlar için yeni yönetmelikteki düzenlemelere hiçbir itirazımız yok. EPDK’nın kararını bugünden sonra yapılacak yeni yatırımlar için destekliyoruz. Ancak burada önceden yapılmış yatırımlarda bir mağduriyet doğdu. Bu konuda ortak akıl ile bir çözüm üretilmesine ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

OSB’lerin taleplerini karşılayan düzenlemeler için teşekkür

EPDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliğinde OSBÜK’ün bazı önemli taleplerinin karşılandığını da ifade eden Kütükcü, özellikle OSB sanayicilerine kendi dağıtım bölgesinin dışında da lisanssız elektrik üretim tesisi kurma hakkının verilmesinin çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Kütükcü, “OSBÜK olarak EPDK’dan bir süredir dağıtım lisansı sahibi OSB’lerimize TEİAŞ veya TEDAŞ bağlantı güçleri kadar lisanssız yenilenebilir enerji üretim tesisi kurma hakkı tanınmasını ve OSB sanayicilerimizin kendi dağıtım bölgelerinin dışında da lisanssız yenilenebilir enerji santrali kurabilmelerini talep ediyorduk. Bu taleplerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EPDK tarafından karşılandı. Artık lisanssız yenilenebilir enerji üretim tesis kurmak isteyen ancak kapasite kısıdı veya yer sorunu sebebi ile kuramayan sanayicilerimiz, Türkiye’nin herhangi bir ilinde OSB içinde veya dışında lisanssız tesis kurma hakkı kazanmış oldu. Bu çok kıymetli bir kazanım. Bakanlığımıza ve EPDK’ya bu düzenlemeler için camiamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, toplantıyı düzenleyen OSBÜK’e teşekkür ederek, OSB’lerin Türk sanayisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

“Uygulama gerçek sanayiciyi korumaya yöneliktir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ise, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lisanssız elektrik üretiminin kanunla düzenlendiğinin altını çizen Tancan, EPDK’nın ihtiyaç fazlasını sisteme bedelsiz olarak verme kararı ile ilgili olarak, “Lisansız elektrik üretimi, kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretme faaliyetidir. Yani burada asıl olan sanayicinin kendi ihtiyacını karşılamasıdır. Kanun diyor ki; sen kendi tüketimini karşılayacaksan lisans almaya uğraşma, lisanssız santralini kur, ihtiyacını karşıla. Dolayısıyla EPDK’nın aldığı karar kanuna uygundur, kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız tesis kuran gerçek sanayiciyi korumaya yöneliktir. Bu kararın çıktığı günden bu yana hangi sanayici ile konuştuysak, ’Abdullah Bey biz böyle bilmiyorduk’ diyerek teşekkür ettiler. Çünkü bu karar sanayiciyi koruyan bir karardır” dedi.

Tancan sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, sanayicimiz kendi elektrik ihtiyacını kendisi üretsin istiyoruz. Lisanssız üretim tesisinin ruhu da bu. Kendi ihtiyacını üretmek başka, enerji ticareti yapmak başka. Bu işin ticaretini yapacak kimse, kapasite yarışmasına katılacak, teklifini verecek. Dolayısıyla ihtiyaç fazlasını sisteme bedelsiz aktarma kararının ardında kendi ihtiyacını karşılamanın ötesine geçerek enerji ticareti yapan, dolayısıyla gerçek sanayicinin önüne geçenler var.”

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan katılımcıların sorularını cevapladı.