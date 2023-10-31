Yurt genelinde çeşitli illerde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri’nde bulunan Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi temsilcilerinin katıldığı OSBÜK Mesleki Eğitim İhtisas Kurulu Toplantısı, Denizli’de de gerçekleşti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Mesleki Eğitim İhtisas Kurulu Toplantısı Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Necip Filiz başkanlığında Denizli OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantı öncesi Mesleki Eğitim İhtisas Kurulu Üyeleri Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’ni ve DOSTEK Koleji’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından gerçekleşen toplantının açılışında konuşma yapan Necip Filiz, “Biz, Mesleki Eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Nitelikli insan kaynağını gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmanın yolu mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir. Hem sektörün arzuladığı iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdamını kolaylaştırmak için okullarımızın kalitesinin, öğrencilerimizin bilgi beceri düzeylerinin yükseltilmesi ve mevcut durumumuzu daha yükseğe çıkarmak amacıyla hep birlikte gayret ediyoruz.” dedi.

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki OSB’lerde bulunan Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Türkiye genelinde mesleki eğitimde yaşanan sorunlar ile OSB yönetimindeki mesleki eğitim kuruluşlarının mesleki eğitime katkısı, OSB’lerdeki mesleki eğitim merkezlerinin talepleri görüşüldü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Necip Filiz, “Mesleki ve teknik eğitim konusundaki istişareler ile tecrübe aktarımlarını rapor haline getirerek Milli Eğitim Bakanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza sunacağız” dedi.