Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk milleti için bir milat olduğunu belirterek, OSB camiası olarak ortaya koydukları üretim azmi ile Türkiye’nin kazanımlarına kastedenlere en büyük cevabı verdiklerini kaydetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz’da canını siper eden kahraman şehit ve gazileri bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, “FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerinin ülkemizin istikbaline ve milletimizin kazanımlarına kastettiği hain darbe girişiminin 7. yılındayız. Asla unutmayacağımız o karanlık gecede milletimiz sarsılmaz bir irade ile geleceğine sahip çıkmış, tarihte gösterdiği şanlı direnişlere bir yenisini daha ekleyerek vatanına olan sonsuz bağlılığını, bağımsızlık ve özgürlük sevdasını dünyaya adeta haykırmıştır. Bizler nesilden nesillere aktarılacak bu kahramanlık hikayelerini asla unutmayacağız” dedi.

"Son 7 yılda ülkemizde 98 yeni OSB daha kuruldu"

Kütükçü, son 7 yıldaki OSB’lerdeki gelişmelere de değinerek, “Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak aziz şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için durmaksızın çalışarak, üreterek, ihracat yaparak hainlere en güçlü cevabı verdik. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılından bu yana son 7 yılda ülkemizde 98 yeni OSB daha kuruldu. Böylece ülkemizdeki OSB sayısı 391’e ulaştı. Yine son 7 yılda organize sanayi bölgelerimizde 10 binin üzerinde yeni fabrika kuruldu. OSB’lerdeki istihdamımızı ise son 7 yılda yaklaşık 890 bin kişi artırarak 2.5 milyon istihdam hedefimize ulaştık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü başarı hikayeleri yazmaya, şehitlerimizin bize emaneti olan Türkiye’mizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, tarihimizin en alçak ihanet saldırısında canını siper ederek şehadete eren kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.