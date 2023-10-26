Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhuriyet’in, tarihin en önemli kazanımı olduğunun belirterek, “Yüzyıllık çınarımız Cumhuriyet’imizin gölgesinde üretmeye devam edeceğiz” dedi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhuriyet’in, ecdat tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği tarihi mücadele sonucunda kurulduğunu hatırlatarak, “Tüm zorluklara ve yokluklara rağmen geleceğe bırakılan bu büyük miras, tarihimizin en önemli kazanımıdır. Zira Cumhuriyet, demokrasi demektir, özgürlük demektir. Cumhuriyet, fırsat eşitliği demektir, müteşebbis ruhun yeşermesi, üretim ve güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye’nin 81 ilinde üretim yapan organize sanayi bölgeleri olarak biz de, Cumhuriyet’in bizlere çizdiği demokrasi ve kalkınma yolunda ilerliyor, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ’Cumhuriyet’i ilelebet payidar kılmak’ için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk organize sanayi bölgemizin 1961 yılında Bursa’da kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet’imizi büyütmek için üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracat yapıyoruz. Bugün 392 organize sanayi bölgemizle ülkemizin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiriyor, 67 bin fabrikamızda 2 milyon 500 bin insanımıza istihdam sağlıyoruz. İnşallah Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında da, yüzyıllık çınarımız Cumhuriyet’imizin gölgesinde üretmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canı pahasına mücadeleler veren ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılını kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye’m” diye konuştu.