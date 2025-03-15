Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, OSB’nin ulaşım altyapısını güçlendirecek olan Dülük-OSB Tüneli Projesi ile OSB’de çalışanların işe gidip gelme sürelerinin kısalacağını ve trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen OSB Köprülü Kavşak Projesi’nin ardından mega bir proje daha start aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla temeli atılan Dülük-OSB Tüneli Projesi kapsamında 3 bin 250 metre uzunluğunda iki çift tüp tünel inşa edilecek. Güzergâh boyunca sekiz köprü ve üç büyük kavşak yer alacak. Toplam 8 bin 315 metre uzunluğundaki proje hem şehir içi hem de lojistik trafiğine hizmet edecek.

"Ulaşım medeniyettir" diyen Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, OSB’nin ulaşım altyapısını güçlendirmenin aynı zamanda sanayicilerin rekabet gücünün artmasına da katkı sağladığını söyledi. OSB’de ulaşım altyapısına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Cengiz Şimşek, OSB Köprülü Kavşağı’nın tamamlanması ile her gün şehir dışından gelen ortalama 10 bin civarında ağır tonajlı aracın OSB içerisindeki güzergahının yaklaşık ortalama 12 kilometre kısaldığını ifade etti.

"Orman ve tarih zarar görmeyecek"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile hayata geçirilen Dülük-OSB Tüneli Projesi ile OSB’nin dünya standartlarında ulaşım altyapısına kavuşacağına dikkat çeken Başkan Şimşek, "Türkiye’nin en önemli üretim, istihdam ve ihracat üslerinden birisi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 300 bin kişi istihdam ediliyor. Gaziantep OSB yönetimi olarak temel amacımız, bölgemizin her türlü alt yapısını tamamlayarak, sanayicilerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünü artırmaktır. Rekabet gücü artan sanayicilerimiz daha fazla üretim, istihdam ve ihracat yapacak, böylece Organize Sanayi Bölgemiz yatırımcılar için daha da cazip bir hale gelecektir. Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla yaptığımız çalışmalar içerisinde ulaşım altyapısı önemli bir yer tutmaktadır. Geçtiğimiz yıl hizmete açılan OSB Köprülü Kavşak Projemizin ardından temeli atılan Dülük-OSB Tüneli Projesinin tamamlanması ile OSB’de çalışan vatandaşlarımızın işe gidip gelme süreleri kısalacak ve trafik yoğunluğu azalacaktır. Bu da hem iş verimliliğini artıracak hem de şehir içi trafiği rahatlatacaktır. Dülükbaba ormanlarının altından geçecek olan ve 3 bin 250 metre uzunluğunda inşa edilecek olan iki tünel ile kent merkezinden OSB’ye kesintisiz ulaşım ve çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı sağlanacaktır. Son derece çevre ile uyumlu olan projemizin hayata geçirilirken Dülük ormanındaki ağaçlar ve SİT alanı zarar görmeyecektir" dedi.

"Mega projeler OSB’ye değer katıyor"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde birbiri ardına hayata geçirilen mega projelerle OSB’nin marka değerinin arttığına ve yatırımcılar için daha cazip bir sanayi bölgesi haline geldiğine de vurgu yapan Başkan Cengiz Şimşek, "Gaziantep modeli hayata geçirdiğimiz projelerimiz OSB’ye değer katıyor, sanayicimizin rekabet gücünü artırıyor. Otoyol Köprülü Kavşak Projemiz ve 50 yataklı travmatik acil durum hastanemiz tamamlandı. Fırat-OSB su isale hattımızdan 3 ay içerisinde sanayicimize kullanma suyu sağlamış olacağız. Projelerimizin gerçekleşmesinde vermiş olduğu desteklerden dolayı bakanlarımıza, Valimiz Kemal Çeber’e ve geçmiş dönem valilerimize, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Abdülhamit Gül’e, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Fatma Şahin’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.