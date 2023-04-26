Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın Ankara ATO Congresium’da düzenlediği, “Gençlik İçin Hemen Şimdi” programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda genç milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Milletvekili adayları kendilerini sırayla tanıttı.

Yoğun ilginin olduğu programda Erzurum Milletvekili Adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler’de, katılanlar arasındaydı. Erzurum’un genç adayı Kocaaliler, kendini tanıtarak “Bugün rehavet günü değil, bayrağı devralma günüdür. Hepimizi Allah muvaffak eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, seçim gezilerini aralıksız sürdürüyor. Yaptığı sohbetlerde özellikle istihdam konusunda yapılan çalışmalara vurgu yapan Kocaaliler, işsizliğin azaltılması projeleri kapsamında Erzurum’da Organize Sanayi Bölgeleri’nin faaliyetlere destek verildiğini söyleyerek 111 parselde yaklaşım 7 bin istihdamın oluştuğunu kaydetti. Tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu rakamın iki katına çıkacağını ve sayının 14 bine erişeceğini dile getiren Kocaaliler, planlı sanayileşme ile istihdamın önünün açıldığına vurgu yaptı. Kocaaliler, “Planlı sanayileşme desteklerimiz sayesinde 2023 fiyatlarıyla 2003-2022 yılları arasında 159 milyar TL’ye yakın bakanlık kredisi kullandırılmıştır. Erzurum ilinde 2022 verilerine göre mevcut 8 adet Sanayi sitesi bünyesinde yer alan 1294 işyerinde4 bini aşkın istihdam sağlanmıştır. Tüm bu projeler için 20 yılda 413 milyara yakın bakanlık kredisi kullandırılmıştır” diye konuştu.

Kadın İstihdamında Ak Parti Farkı

Kadın istihdamı konusunda da AK Partinin yine farkını ortaya koyduğunu anlatan Milletvekili Adayı Kocaaliler, “Türkiye 2002’den bugüne kadınları ile büyüyen bir ülkedir. İktidara geldiğimizden bu yana siyaset, eğitim ve kamu başta olmak üzere kadınlarımıza her alanda istihdam sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Bunun dışında siyasetten de kadınlara AK Parti’nin verdiği değeri müşahede ediyoruz. Siyasette ve özellikle parlamentoda en çok kadın vekili olan partinin ise AK Parti olduğu, eşitlik sloganları atanların ise sembolik sayılarda kaldığı görebilirsiniz” dedi.