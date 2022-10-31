Kayseri’de Kurulu bulunan 3 organize sanayi bölgesinin yönetimleri, istişare toplantısında bir araya geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde ilki gerçekleşen istişare toplantısına, İncesu ve Mimarsinan OSB’lerin başkanları ve bölge müdürlerinin yanı sıra Kayseri OSB yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kayseri’de Kurulu bulunan 3 organize sanayi bölgesinin yönetimleri, istişare toplantısında bir araya geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde ilki gerçekleşen istişare toplantısına, İncesu ve Mimarsinan OSB’lerin başkanları ve bölge müdürlerinin yanı sıra Kayseri OSB yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı ve Kayseri OSB’de düzenlenen istişare toplantısında Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetiminin konuğu oldu. Başkanlık makamında gerçekleşen istişare toplantısında Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ile Bölge Müdürü Yakup Gültekin, İncesu OSB Müdürü Recep Yıldız ve Mimarsinan OSB Müdürü A. Baki Uludağ da yer aldı. Düzenlenen istişare toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, istişare kültürünün yaygın olduğu Kayseri’de bu anlayışa katkı sunmak adına, sanayicilere hizmet veren 3 organize sanayi bölgesi yönetimleri olarak bir araya geldiklerini belirtti. Kayseri’deki organize sanayi bölgelerinin sanayicilere en üst düzeyde hizmet sunma gayretinde olduğunun altını çizen Başkan Mehmet Yalçın, sanayicilerin sıkıntılarına çare olabilmek adına sunulan hizmetlerin OSB’ler arasında eş güdümle yürütülmesi için böyle bir toplantıyı organize ettiklerini belirtti.

İncesu ve Mimarsinan OSB’lerde yeni yönetimlerin göreve geldiğini ifade eden Başkan Yalçın, “İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı’ya görevlerinde başarılar dileme fırsatımız oldu. Ayrıca kendilerine hayırlı olsun ziyaretlerimiz de olacak. Sanayicilerimiz için görev önce gelir düsturu ile istişare toplantımızı öne aldık. 3 OSB yönetimi olarak yaptığımız her iş ve attığımız her adım, Kayseri sanayisinin gelişmesi ve şehrin üretim kapasitesinin artması içindir” dedi. İstişare toplantısında, OSB’lerin alt yapı konusundaki uygulamaları başta olmak üzere elektrik, su, doğalgaz ve itfaiye hizmetlerinin daha verimli sunulması noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri’nin ihracat için limanları ulaşım ve havayolu bağlantıları konusunda da fikirlerin tartışıldığını kaydetti.

Toplantıda, Kayseri’de üretim yapan sanayicilerin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ürünlerini tanıtabilmeleri ve ihracat bağlantılarının artması için fuar organizasyonlarının önemine vurgu yapıldığını aktaran Başkan Yalçın, “Toplantımızda OSB’lerdeki genişleme imkânlarını tartıştık. Mevcut 3 OSB’ye ek olarak yakın zamanda faaliyete geçecek olan 4. OSB’nin şehre yapacağı katkı konusunda hem fikir olduk. Yatırım teşvikleri noktasında sanayicilerimize sağlanabilecek kolaylıklar ve kredi kullanımı konusunda ilgili bakanlıklardan ne tür taleplerde bulunulabileceği konularını görüştük.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, istişare toplantısına katılan İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı’na katkılarından dolayı teşekkür ederek, istişare toplantılarının belirli periyotlarda devamı konusunda da karar aldıklarını sözlerine ekledi.