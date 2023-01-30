Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinden kaynaklanan koku sorununa çözüm bulmak için işletme sahipleriyle toplantı yapıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinden kaynaklanan koku sorununa çözüm bulmak için işletme sahipleriyle toplantı yapıldı.

OSB’den yayılan kötü kokuların önlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri OSB’de incelemede bulundu. İl Müdürü Faysal Ergezen, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boyahane geri dönüşüm tesisleri ve süt işletmecilerinin yetkilileriyle bir araya geldi.

OSB toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, teknik personel ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, atık su arıtma tesisinin optimum seviyede çalıştırılması, koku yapan ünitelerinin üzerinin kapatılması ile ilgili çalışma yapılması, varsa malzeme, ekipman eksiklerinin giderilmesi, atık su arıtma tesisinin yükünü artıran işletmelerin ön arıtmalarını çalıştırmaları, varsa eksikliklerinin giderilmesi konuşuldu.

Alınacak önlemler ile ilgili denetimlerin arttırılarak, şartları yerine getirmeyenlere idari para cezalarının uygulanması, eksikliklerin giderilmemesi durumunda tekrar idari yaptırımların uygulanması vurgulandı.

OSBden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri afişler asıp, basın açıklamaları yaparak duruma tepki göstermişti.