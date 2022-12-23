Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki firmaların 2023 yılında ‘avantajlı elektrik’ kullanabilmesi için ARAS Elektrik ile anlaştı.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki firmaların 2023 yılında ‘avantajlı elektrik’ kullanabilmesi için ARAS Elektrik ile anlaştı.

Bir süredir çeşitli elektrik tedarik şirketleriyle görüşmeler yapan ve teklifler alan Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı için Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Hazırlanan protokole Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş., Genel Müdürü Fatih Yerkazan ile imza atan Erzurum 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, “Sanayicimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan vekili Soner Ardahanlı ile Bölge Müdürü İhsan Ateş’in de katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, “İnce eleyip sık dokuduk. Birçok tedarikçi firmayla yaptığımız görüşmeler sonunda en uygun teklifi Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.’den aldık. Bu sözleşmeyle önümüzdeki yıl sanayicilerimiz elektriği daha avantajlı kullanacaklar” diye konuştu.