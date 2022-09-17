Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Perşembe yönü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iki aracın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, araçta olanlar ölümden döndü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Perşembe yönü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iki aracın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, araçta olanlar ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe yönü OSB mevkii Boyacıoğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan bir otomobil, Bartın istikametine seyir halinde olan bir araçla çarpıştı. Kazada, ismi henüz öğrenilemeyen tali yoldan ana yola çıkan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Diğer aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, kazaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.