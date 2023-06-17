Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Memorial Hastaneleri arasında sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve Memorial Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş’ın imzaladığı protokol çerçevesinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların çalışanları ve birinci derece yakınları Memorial Hastanelerinde gerçekleştirilen muayene ve diğer tüm işlemlerden yüzde 15 oranında indirimden faydalanabilecek.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, protokolün sanayicilere, çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.