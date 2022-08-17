Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) trafiğini rahatlamak amacıyla yapımına başladığı alternatif yolun, birinci kısmının ardından şimdi de ikinci kısmını trafiğe açmaya hazırlanıyor. Yolun üçüncü kısmı olan Çayırhisar-Paşaalanı mahalleleri bağlantı yolunun da yapımı kısa sürede başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) trafiğini rahatlamak amacıyla yapımına başladığı alternatif yolun, birinci kısmının ardından şimdi de ikinci kısmını trafiğe açmaya hazırlanıyor. Yolun üçüncü kısmı olan Çayırhisar-Paşaalanı mahalleleri bağlantı yolunun da yapımı kısa sürede başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı alternatif yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kısa bir süre önce trafiğe açılan birinci kısmın ardından ikinci kısımda tamamlanarak hizmete açılmak için gün sayıyor. Yaklaşık olarak 3 bin 100 metre uzunluğundaki OSB - Atatürk Şehir Hastanesi birinci kısım yolu, 500 metrelik ikinci kısım yola bağlandı. Bu yeni yol sayesinde sürücüler OSB’den direkt olarak Yeni İzmir Yolu’na ulaşabilecek. Yeni İzmir Yolu üzerinde uygulanacak kavşak çalışmasının ardından yolun üçüncü kısmı için çalışmalar başlatılacak. Üçüncü kısım da Çayırhisar Mahallesi içerisinden Diş Hastanesi’nin üst kısmında bulunan Rüzgar Caddesi’ne bağlanarak OSB’yi, Bahçelievler ve Paşaalanı mahallerine direkt bağlayan yol olacak. 100 bin kişi kapasiteli ve 4 şeritli ikinci kısım yolun Ağustos ayı sonunda trafiğe açılmasının ardından imar uygulama çalışmaları sürdürülen üçüncü kısım yolun yapım çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak.

Trafiği rahatlattı

3 bin 100 metrelik alternatif yolun birinci kısmı; 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak Organize Sanayi Bölgesi’nden Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Atatürk Şehir Hastanesi acil girişine bağlandı. Bu sayede, Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve Dokuma Bölgesi’ndeki tren yolu hemzemin geçidi üzerindeki yoğunluğun, alternatif yola kaymasıyla rahatlamalar başladı.

OSB’den Yeni İzmir yoluna

Şimdi de Atatürk Şehir Hastanesi acil girişinde oluşturulan kavşak çalışması ile yolun ikinci kısmı da Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın sınırından direkt olarak Yeni İzmir Yoluna bağlandı. Yine ikinci kısmın bağlanması sayesinde OSB’den Yeni İzmir Yolu’na gidecekler için yol daha da kısalmış olacak. Önümüzdeki süreçte yolun üçüncü kısmı, Çayırhisar Mahallesi üzerinden Rüzgar Caddesi’ne bağlanarak tamamlanacak. Bu sayede Bahçelievler Mahallesi Savaştepe Caddesi üzerindeki yoğunluk da azalmış olacak.