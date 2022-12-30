Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2022 yılı faaliyetleri ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın açıklamasında, “Yönetimi devraldığımız günden bugüne olağanüstü gayretle çalışarak, Kayseri OSB’yi 6 ayda ayağa kaldırdık. Yönetim kurulumuz olarak, tasarruftan taviz vermeden, borçsuz OSB’ye doğru hızla ilerliyoruz. Projeler ortaya koyduk ve hedefimizde yeni projeler var. Bu süreçte bizlere destek veren tüm Kayseri OSB sanayicimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2022 yılı faaliyetleri ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın açıklamasında, “Yönetimi devraldığımız günden bugüne olağanüstü gayretle çalışarak, Kayseri OSB’yi 6 ayda ayağa kaldırdık. Yönetim kurulumuz olarak, tasarruftan taviz vermeden, borçsuz OSB’ye doğru hızla ilerliyoruz. Projeler ortaya koyduk ve hedefimizde yeni projeler var. Bu süreçte bizlere destek veren tüm Kayseri OSB sanayicimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’de ilk 5 OSB arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Yalçın, 1500’e yakın firma ve 100 bine yakın çalışan sayısıyla, Türkiye’nin güçlü OSB’lerinden birini yönettiklerini kaydetti. 24 Haziran 2022 tarihinde Kayseri OSB sanayicisinin teveccühü ve güveni ile göreve seçildiklerini ve bundan dolayı da sanayicilere teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, ilk günden itibaren Kayseri OSB’nin ve sanayicilerin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde çalışma yaptıklarının altını çizdi. Başkan Yalçın, yönetim olarak 6 aydır görevde bulunduklarını belirterek, bu süre zarfında yaptıkları işlerin ve yürürlüğe koydukları projelerin önemli mesafeler kaydettiğini söyledi. Kayseri OSB’de güvenlikle ilgili yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek için 2 önemli projeyi gündemlerine aldıklarını ve gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yalçın; “Kayseri Emniyet Müdürlüğümüz ile Bölgemiz arasında yapılan protokol ile hırsızlık olaylarının en aza indirilmesi ve asayişin etkin şekilde sağlanması maksadıyla 5 araç Emniyeti Müdürlüğümüz emrine verilmiştir. Bu araçların karşılığında ise akşam 19:00’dan sabah 07:00’a kadar polisimiz bölgemiz sınırları içinde devriye görevi yapmaktadır. Bunun yanı sıra OSB nizamiye projemiz sayesinde bölge giriş çıkışlarında düzen sağlanması amaçlanmıştır. Kayseri OSB İtfaiyemiz de yenilenen yapısı ile sanayicilerimize 7/24 hizmet sunmaktadır. ” diye konuştu.

Enerji Altyapısına 100 milyonluk yatırım

Kayseri OSB’de enerji alt yapısına yönelik trafo kurulduğunu kaydeden Başkan Yalçın, “Kurulan 100 Megavat kapasiteli trafo bölgemiz enerji akışında büyük önem taşımaktadır. Özellikle GES ile elektrik üretimi ve nakli konusunda sanayicilerimize kolaylık sağlayacak olan yaklaşık 100 Milyon TL’lik enerji kablo alt yapı inşası projemiz ise Nisan ayı gibi başlayacaktır. Kısa sürede tamamlanacak projemiz ile enerji alt yapısında iyi bir noktaya ulaşacağız” dedi. Yönetim olarak, tasarrufa yönelik bir anlayış ile hareket ettiklerine değinen Başkan Yalçın; “Görevi devraldığımız günden bugüne Kayseri OSB’mizi borç yükünden kurtarmak için önemli adımlar attık. Tasarrufa büyük önem verdik ve harcamalarda büyük bir hassasiyet gösterdik. Kayseri OSB’nin sırtında bir yük olan Dubai Ticaret Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi ve OSB TV gibi iştirakleri kapatma kararı aldık. Böylelikle Kayseri OSB zarar etmeyen ve gücünü sanayicisi için yeni projelere kanalize eden bir hale dönüştü” ifadelerini kullandı. Kayseri OSB yönetimi olarak, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yalçın, “Sanayicilerimizi gruplar halinde davet ettiğimiz ve her hafta cuma günü yapmaya gayret gösterdiğimiz toplantılarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 1500 sanayicimizle bu şekilde buluştuktan sonra kendilerini fabrikalarında da ziyaret edeceğiz ve taleplerini, sıkıntılarını öğrenme fırsatı bulacağız” şeklinde konuştu. Kayseri OSB’nin bir şehir gibi her alanda hizmetlerin sunulduğu merkez olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Bölgemiz sınırları içinde yaklaşık 150 km asfalt yolumuz bulunmaktadır. Bu yollarda gerekli bakım ve onarım işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 2023 yılı yatırım programı içinde yaklaşık 90 milyon TL tutarında asfaltlama çalışması yapacağımızı da sanayicilerimizle paylaşmak isterim” dedi. Kayseri OSB’nin bir fuar merkezine sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın; “Mobilya başta olmak üzere, çelik kapı ve iç oda kapısı, yatak ve yan sanayisi, Mobilya ve Ağaç İşleme Makineleri ile elektrikli ev aletleri sektörlerinde öncelikli olarak fuar organizasyonları yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında 6 kadar fuar yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri OSB Fuar merkezimizi Anadolu’nun önde gelen fuar merkezi yapmak ve uluslararası arenada bilinen bir merkez ve Kayseri’yi fuarlar şehri haline getirmek hedefimizdir. Atacağımız adımlarla bu hedefimize aşama aşama ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB’nin iş kazalarının yaşandığı bir merkez olduğu hatırlatan Başkan Yalçın, “İş kazalarının yaşanmasını sanayiciler olarak elbette istemeyiz ve önlemlerimizi de almaktayız. Ancak yaşanacak kazalarda ilk müdahalenin önemli olduğunun farkındayız. Kayseri OSB’mizde yeni bir sağlık merkezi kurulmasın konusunda Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılı içinde Bölge Müdürlüğümüz karşısındaki binamızda bu merkezi kurarak, hizmete sunmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Hayırsever işbirliği ile yeni bir cami inşası için çalışmalarımız sürmektedir. 20 işyeri kapasiteli yeni iş merkezi projemizin çalışmaları devam etmektedir. Kayseri OSB sanayicisini yurt dışına açmak, daha fazla ihracat yapar hale getirmek için yeni adımlar atacağız. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesine yönelik yapacağımız UR-GE çalışmalarımız ve ticari heyetler arası B2B görüşmeleri hazırlıklarımız devam etmektedir. Kayseri OSB’yi çağın gereklerini sağlayacak bir yapıya kavuşturmak adına e-OSB projemizi de 2023 yılında etap etap devreye alarak, sanayicimize sunduğumuz hizmetleri kolay ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Başkan Yalçın açıklamasını, “2023 yılının sanayicilerimiz içine bereketli ve bol kazançlı olmasını dilerim. 2023’ün tüm sanayicilerimiz için daha çok üretim, daha çok ihracat ve daha çok istihdam sağlandığı bir yıl olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.” ifadeleri ile sonlandırdı.