Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletin hür ve bağımsız yaşama azminin göstergesi olan Cumhuriyeti ilelebet koruma ve ilelebet yaşatma azim ve kararlılığından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuz emperyalist devletler tarafından işgal edilmişti. Atalarımız, her türlü yokluğa ve yoksulluğa rağmen kendisinden kat ve kat güçlü olan düşman kuvvetlerine karşı destansı bir mücadele ile Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasını sağladı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdular. Cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşku, sevinç ve gururla kutluyoruz. Demokrasi ile taçlanan Cumhuriyetimizin kurulması bugün sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların ve kar deş ülkelerin de umut kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve milletimizin topyekun mücadelesi ile kurulan Cumhuriyeti dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi haline getirmek en büyük amacımızdır. Atalarımızın Kurtuluş Savaşındaki mücadele ruhunu örnek alarak, ülkemizin sanayileşmesine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi üretim, istihdam ve ihracatıyla ülkemizin gözbebeği, ekonomimizin can damarı haline gelmiştir. Sanayileşmede elde ettiğimiz başarı ile asla yetinmeyeceğiz. Çağın gerektirdiği teknolojiye, Ar-Ge’ye, bilime önem vererek ekonomimizi daha da yukarılara çıkarmak aynı zamanda bu vatanı bizlere emanet eden atalarımıza ve şehitlerimize karşı vefa borcudur. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümünü kutlarken, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.