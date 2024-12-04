Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler PAÜ OSB Polikliniği’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, bölge ve kent için sağlık alanında büyük bir katkı sağlaması beklenen ‘Ameliyathane Projesi’nin detayları ele alındı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler Denizli OSB’ye ziyaret gerçekleştirdi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Selim Yaymanoğlu, Osman Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve Mehmet Çalışkan ile Bölge Müdürü Ahmet Taş’ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, PAÜ OSB Polikliniği’ne kazandırılması planlanan yeni ameliyathaneler ve polikliniğin daha donanımlı hale getirilmesi için yapılması öngörülen iyileştirmeler görüşüldü. Bu gelişmelerin, bölge ve şehir için önemli bir sağlık hizmeti sunacağı belirtilerek, projelerin detayları üzerinde duruldu.

“Ameliyathane projesiyle sanayicilerimize ve bölge halkımıza dev hizmet sunacağız”

Denizli OSB ve Pamukkale Üniversitesi arasındaki güçlü işbirliği ile ciddi bir sağlık hamlesi gerçekleşeceğini belirten Başkan Derya Baltalı, “Yönetim Kurulumuzla birlikte Bölgemizde hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin başında gelen “Ameliyathane Projesi” ile sadece sanayicilerimize ve çalışanlarımıza değil, bölge halkına, kentimize, çevre illerimize de sağlık alanında dev bir hizmeti sunmuş olacağız. Üniversitemizle birlikte, modern cihazlarla donatacağımız ameliyathanelerde; göz, KBB ve mikrocerrahi ameliyatlarının gerçekleşmesini planlıyoruz. Firmalarımızda yaşanabilecek iş kazalarında mikrocerrahi gerektiren ameliyatlar OSB Polikliniğimizde zaman kaybı olmadan gerçekleşebilecek. Ayrıca ameliyatların yapılmaya başlanmasıyla yeni sağlık personellerinin de istihdamı sağlanacak. Bölgemizde sağlık altyapısını güçlendirecek, OSB Polikliniğimizin kapasitesini arttıracak projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için kolları sıvadık” diye konuştu.

“PAÜ OSB Semt Polikliniğimizi tam donanımlı hale getireceğiz”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı’nın ‘Ameliyathane Projesi’ için bir araya geldiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak üzere yeniden bir araya geldik. Oluşturacağımız ameliyathaneler ile PAÜ OSB Semt Polikliniğimizi tam donanımlı hale getirirken, sağlık hizmetlerine erişim konusunda çıtayı daha yukarı taşımış olacağız. Göz, KBB ve mikrocerrahi alanlarında gerçekleşebilecek ameliyatlar ile uzmanlaşacak olan hastanemiz, acil müdahale imkanı da sunmuş olacak” dedi.