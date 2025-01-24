Kütahya OSB Akademi’de düzenlenen ileri düzey Excel eğitimi yoğun bir katılımla tamamlandı. Eğitmen Semih Sungur tarafından verilen bu eğitim, yoğun katılımıyla dikkat çekti. Katılımcılar, Excel’in ileri düzey kullanımına dair pek çok yeni bilgi edinirken, becerilerini de önemli ölçüde geliştirdiler.

Eğitimde öncelikle Excel kullanımı için önemli olan kısayollar ve hızlı kullanım yöntemleri üzerinde duruldu. Katılımcılara ayrıca otomatik doldurma, hızlı doldurma ve sayfalara doldurma teknikleri detaylı şekilde anlatıldı. Bu sayede iş süreçlerini hızlandırmanın ve verimliliği artırmanın yolları öğrenildi.

Grafikler, Excel’in en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu sebeple, eğitimde veriye uygun grafik türünün belirlenmesi ve uygulanması konusu da ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, farklı grafik türlerinin nasıl seçileceğini ve verilerini bu grafiklerle nasıl daha etkili bir şekilde görselleştirebileceklerini öğrendiler.

Eğitimin bir diğer önemli kısmı ise formül çubuğu ve işlev ekle komutları ile fonksiyon kullanımı oldu. Eğitmen Sungur, temel fonksiyonlardan olan SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK ve SUBTOTAL gibi işlevlerin kullanım alanlarını ve püf noktalarını katılımcılarla paylaştı.

Gelişmiş filtreleme (Advanced Filter) konusu, eğitimdeki diğer önemli başlıklardan biriydi. Katılımcılara, veri setlerini belirli kriterlere göre nasıl filtreleyebilecekleri ve bu sayede büyük veri setlerini daha etkin bir şekilde nasıl analiz edebilecekleri öğretildi.

Eğitim sonunda katılımcılar, Excel’in daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilgi ve becerilerini artırarak kursu başarı ile tamamladılar.