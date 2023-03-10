Tekirdağ genelinde bulunan gençler kategorisinde gerçekleştirilen Oryantiring Turnuvası, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde yapıldı.

Okul Sporları Tekirdağ Oryantiring İl Birinciliği’nde sporcu öğrencilerin bireysel ve takım olarak yarıştıkları turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde sonuçlar belli oldu. Sonuçlara göre Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi üç kategoride birinciliği alarak yarışmada önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonun ödül töreninde dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri sırasıyla, Oryantiring il dördüncüsüne Oryantiring Tekirdağ İl Temsilcisi Engin Ülgey, il üçüncüsüne Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, il ikincisine Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Tekirdağ il birincisine Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı tarafından verildi.

Ergene’de düzenlenen oryantring Tekirdağ il birinciliğinde derece elde eden sporcular 29 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonası’nda, Tekirdağ’ı temsil etme hakkı kazandılar.