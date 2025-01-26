Jandarma Gücü Oryantiring Takımı, Aydın'da gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışlarında bireysel olarak gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu.AYDIN (İGFA) - Aydın’da gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışı’na katılan Jandarma Gücü Oryantiring Takımı sporcuları, yarışmada bireysel olarak 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında Kadın Elit takımı birinci olurken, Erkek Elit takımı da birincilik elde etti.

https://twitter.com/jandarma/status/1883530489740271852

Jandarma Genel Komutanlığı, sporcuları tebrik etti.