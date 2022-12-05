Birinci gün yarışlarında Damla Barotcu K21B kategorisinde Türkiye birinciliği, 2. gün yarışlarında Damla Barotcu K21B Türkiye ikinciliği, Cemre Başak Özçelik K18B Türkiye birinciliği, Kayra Varol K18B Türkiye ikinciliği, Fatih Şölen E21A Türkiye birinciliği, 3. gün yarışlarında Kayra Varol K18B Türkiye birincisi olarak ilimizi başarıyla temsil ettiler.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. kademe yarışmasına Düzce’yi temsilen katılan sporcular 3 gün süren yarışmada toplamda 6 madalya kazandı.

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