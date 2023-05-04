Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü 2 kupa ve 12 madalya kazandı.

Burdur ili Bucak’ta Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Haydar Aliyev Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü 2 kupa ve 12 madalya kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü takımlarda Kadınlar 16 Yaş K16B kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Kadınlar 18 Yaş K18B kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, ferdilerde 1. Gün Orta Mesafe Yarışması K16B Merve Sena Alemdar Türkiye 3.sü, K18B Kayra Varol Türkiye 2.si, E18B Altan Eren Ersoy Türkiye 3.sü, 2. Gün Uzun Mesafe Yarışması K16B Merve Sena Alemdar Türkiye 3.sü, K18B Kayra Varol Türkiye 2.si, K18B Cemre Başak Özçelik Türkiye 3.sü, E18B Altan Eren Ersoy Türkiye 2.si, 3. Gün Sürat Yarışması, K16B Merve Sena Alemdar Türkiye 1.si, K18B Kayra Varol Türkiye 2.si, E18B Altan Eren Ersoy Türkiye 1.si, E18B Kazım Talha Dayanıklı Türkiye 3.sü ve E18A Muhammed Sadık Seydioğlu Türkiye 3.sü oldu.