Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri’nde il merkezi ve ilçelerden okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Hedefleri sırasıyla bulmak için yarışan yıldız ve minikler kategorisindeki sporcular, Göbel Termal Tesisleri’ni de tanıma imkanı buldu.

Yarışmalarda, Kütahyalı hakemler ve gözlemciler de görev aldı. 100 sporcunun katıldığı il birinciliği küçük yıldız ve minikler kategorilerinde yapıldı. Derece elde eden sporcular, ödüllerini alırken, birincilik elde eden sporcular ise grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Oryantiring yarışına katılan sporcular, oldukça heyecanlı ve zor bir parkurda mücadele ettiklerini ancak doğa içerisine de yarışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Oryantiring İl Temsilcisi Muzaffer Süleyman Sarı, "Yıldız ve küçükler kategorisinde güzel bir doğa harikası mekanda sporcularımız yarıştı. Sporcularımız başarılı bir şekilde etapları tamamlayarak derecelerini aldılar. İnşallah ilimizi dışarıda temsil edecekler. Ben bu arada Tavşanlı Göbel Termal Tesisi yetkililerine bizi burada ağırladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Sporcu öğrencilerimize de bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.