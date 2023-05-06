DÜZCE(İHA) – Düzce 500 sporcunun katıldığı Okul Sporları Oryantiring gurup müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Küçükler ve Yıldızlar Oryantiring Grup Müsabakaları tamamlandı. 80 grup 500 sporcu Düzce’nin tarihi bölgesi Konuralp’te en iyi dereceyi yapmak için büyük mücadele verdi. Dereceye geren sporcuların madalyasını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı taktı. Yazıcı, dereceye giren okulları tebrik eder, Mersin’de yapılacak olan Türkiye Finallerinde başarılar diledi.