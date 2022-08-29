Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir örümcek türü kurduğu ağ sayesinde bal arısını uzun süre bekleyerek avladı. Örümcek ve bal arası arasındaki mücadele görüntülendi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir örümcek türü kurduğu ağ sayesinde bal arısını uzun süre bekleyerek avladı. Örümcek ve bal arası arasındaki mücadele görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesinde örümcek ve bal arısı savaşı böyle görüntülendi. Bir örümcek türü kurduğu ağlarla avını bekledi. Ağa takılan bal arısı ile örümcek arasındaki kavga saatlerce sürdü. Nöbette bekleyen örümcek, bal arısının ağlara takıldığını görünce harekete geçerek diğer ağlarıyla bal arısını pervane gibi döndürerek etkisiz hale getiriyor. Baygınlık geçiren bal arısı ise savaşmaktan vazgeçerek örümceye yem oluyor. Örümcek ve bal arısının mücadelesi merakla izlenerek çekildi.