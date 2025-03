Samsun’da orucun sigara bağımlılığı üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan akademik araştırmada vakaların yüzde 53,7’sinde nikotin yoksunluğu ile baş etmede en önemli faktörün dini duygular ve açlık olduğu ortaya çıktı. Vakaların yüzde 14,7’sinin, Ramazan ayı boyunca sigarayı kendiliğinden bıraktığı belirlendi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Onur Öztürk, orucun sigara bağımlılığı üzerindeki etkisini inceledi. Türkiye’nin 4 farklı şehrinden toplam 354 hasta üzerinde çalışıldı. Vakaların yüzde 53,7’sinde nikotin yoksunluğu ile baş etmede en önemli faktörün dini duygular ve açlık olduğu ortaya çıktı. Vakaların yüzde 14,7’si, Ramazan ayı boyunca sigarayı kendiliğinden bıraktı.

"Otokontrolün daha üst noktada olduğu dönem"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Dr. Onur Öztürk, "Bağımlılık, mücadelesi en zor rakiplerdendir. İrade çok güçlü bir cevap olsa da yetersizdir, burada sağlık profesyonelleri devreye girmelidir, gerekirse tedavi başlanmalıdır. Seanslara düzgünce gelmek kanıtlanmış olan en önemli yardımcı faktörlerden biridir. Ramazan ayında bulunduğumuz ve otokontrolümüzün daha üst noktada olduğu bu dönemde sigara ile beraber savaşmak en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Orucun sigara bağımlılığı üzerine etkisini inceleyip, üst düzey uluslararası bir dergide yayınladığımız çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Türkiye’nin 4 farklı şehrinden toplam 354 hasta üzerinde çalıştık. Vakaların yüzde 53,7’sinde nikotin yoksunluğu ile baş etmede en önemli faktörün dini duygular ve açlık olduğu ortaya çıktı. Vakaların yüzde 14,7’si, Ramazan ayı boyunca sigarayı kendiliğinden bırakmıştı. Araştırmada katılımcıların yüzde 80’inde Ramazan ayında günlük sigara tüketme alışkanlığının azaldığı gözlemlendi. Buna göre; dini inançların ve kişisel iradenin Ramazan ayında sigara içmeyi azaltmada veya ortadan kaldırmada ve yoksunluk bulgularını yönetmede etkili olduğu bulundu" dedi.

"Türkiye’de her gün 300 kişi sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle ölüyor"

Sigara ve diğer tütün ürünleri tüketiminin tüm dünyada ortak bir sorun haline geldiğini belirten Öztürk, "Zararları açıkça bilinmesine ve kısmen kontrol edilebilmesine karşın tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu durum toplumda maddi, manevi kayıplara yol açmaktadır. Sigara ve tütün tüketiminin kanıtlanmış herhangi bir faydası yoktur. İnsanların kendisine bile isteye zarar vermesi akıl ve mantıkla açıklanamamaktadır, bunun adı bağımlılıktır ve üzerine gidilmesi gerekmektedir. Dünyada her yıl 8 milyon insan sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle ölmektedir. Türkiye’de her gün 300 kişi sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle ölmektedir. Bu ölüm sayısına Covid-19 pandemisi döneminde bile ulaşılmamıştır. Öldürmediği durumlarda da hastalıklar ve sakatlıklar ile kendisini gösteren bu bağımlılık, ekonomi ve çevreye de zarar vermektedir. Aile hekimliği kliniğine bağlı olarak, hastanemizde yaklaşık 5 yıldır sigara bıraktırma polikliniği hizmet vermektedir. 1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle hazırlanmış olan bu yazının bağımlılara destek olması en büyük dileğimizdir" diye konuştu.