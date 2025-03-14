Erzurum bürokrasisi, Ramazan ayının 13. gününde iftarlarını, vatanın huzur ve güvenliği için görev başında olan kahraman Mehmetçiklerle birlikte açtı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programında, şanlı ordumuzun neferleriyle aynı sofrayı paylaşmanın gururu ve mutluluğu yaşandı.

Vali Mustafa Çiftçi, gece gündüz demeden vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin azmi, fedakârlığı ve milletimize olan bağlılığının en büyük takdiri hak ettiğini belirterek, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Mehmetçiklerimizle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma Komutanlığı yemekhanesinde verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, BAM Başkanı Mehmet Yertüm, BİM Başkanı Fuat Küçük, BAM Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnce, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Vakur Alemdar ile İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve askeri erkân katıldı.