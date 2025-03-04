Oruç tutmanın kalp damar sağlığı için yararlı olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, "Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun kalp üzerinde yararlı etkilerini göstermektedir. Oruç iyi kolesterol (HDL) düzeylerini artırırken, kötü kolesterol (LDL) düzeylerini düşürmektedir. Yine kalori alınımının kısıtlanması ile diyabet ve damar sertliği gelişimini azaltmaktadır" dedi.

Oruç tutmanın kalp üzerine olumlu etkilerinin olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, "Oruç, genel olarak stabil kalp hastalıkların seyrinde kötüleşmeye sebep olmamaktadır. Ancak Kalp hastalarının oruç tutma kararı, uzmanlar tarafından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yoksa, oruç kalp damar sağlığı için yararları vardır. Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar, orucun kalp üzerinde yararlı etkilerini göstermektedir. Oruç iyi kolesterol (HDL) düzeylerini artırırken, kötü kolesterol (LDL) düzeylerini düşürmektedir. Yine kalori alınımının kısıtlanması ile diyabet ve damar sertliği gelişimini azaltmaktadır" diye konuştu.

Kalp ilaçlarının düzenli alınmamasının hastalığın kötüleşmesine sebep olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Baran, "Ramazan ayı öncesinde hastaların ilaç tedavilerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Günde tek doz ilaç kullanan hastaların (hipertansiyon ve aritmi hastaları gibi) tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Aspirin dışındaki kan sulandırıcı ilaçların kullanımında dikkatli olunması gerekmektedir. Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması düşünülebilir. İmkân varsa Ramazan öncesi 24 saat etkili ilaçlara geçmek faydalı olabilir" dedi.

İftar ve sahurda sindirimi uzun süren gıdaların seçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Baran, "Lifli, proteinden zengin ağırlıklı sebze ve meyveden oluşan öğünler uzun süreli (yaklaşık 8 saat) sindirime uğrarken, tokluk hissinin de uzun süreli olmasını sağlar. İşlenmiş karbonhidrat içeren şekerli, unlu gıdalar kısa sürede sindirime uğrayacağından (yaklaşık 3 saat) kısa sürede açlık hissedilmesine sebep olacaktır. İşlenmiş karbonhidrat (şekerli gıdalar, börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel gibi) yerine sebze yemekleri, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaları tercih etmeli, asitli meşrubatlardan uzak durulmalıdır. Sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sonuç olarak, oruç tutmanın kalp üzerine olumlu etkileri vardır. Genel olarak stabil kalp hastalıkların seyrinde kötüleşmeye neden olmamaktadır. Birçok stabil kardiyak hasta, ilaç tedavisinin düzenlenmesi ve hekim kontrolü altında olmaları şartıyla sorunsuz olarak oruç tutabilmektedir. Kardiyak hastaların mutlaka kardiyolog tarafından değerlendirilerek bireysel olarak oruç tutup tutamayacağına karar verilmeli, bu karar verilirken hastanın genel durumu, ilaç tedavisi, iklim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Kardiyak hastalıkların diyabet veya böbrek hastalıklarıyla beraber olabileceği de göz önünde bulundurulmalı ve böyle hastalarda karar diyabet ve böbrek uzmanıyla beraber verilmelidir" şeklinde konuştu.