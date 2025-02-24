Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, kanser hastalarının oruç ve kanser ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, pek çok insan oruç tutma niyetini dile getiriyor. Ancak kanser hastaları için bu durum, özel bir dikkat gerektiriyor. Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, kanser tedavisi gören bireylerin oruç tutma kararını almadan önce mutlaka doktorlarıyla görüşmeleri gerektiğini vurguluyor. Uzm. Dr. Nail Özhan, "Oruç, vücudu dinlendirip yenileyebilir, ancak kanser hastalarının durumu kişiden kişiye değişir. Kanser tedavisi sürecinde gıda ve sıvı alımı önemlidir. Kemoterapi, radyoterapi gibi aktif tedavi alan hastaların oruç tutmaları sağlıkları açısından önemli riskler taşıyabilir. Bu nedenle, her bireyin sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

"Oruç tutmanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri gözlemlense de, kanser tedavisi görenlerin vücutları genellikle zayıf ve hassastır" diyen Uzm. Dr. Nail Özhan, şu uyarılarda bulundu:

"Kemoterapi veya radyoterapi alan hastalar, sıvı alımını azaltmanın yanı sıra beslenme düzenlerini de değiştirmemelidir. Oruç tutan kişilerde beslenme ve uyku düzenindeki değişiklikler, vücudun dengesini etkileyebilir. Kabızlık, sıvı ve tuz kaybı bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve strese neden olabilir. Oruç tutmanın, tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği durumlar vardır. Bu nedenle, hastaların oruç tutup tutmamaları konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmaları önemlidir"