Denizli’nin Çameli ilçesinde çıkan örtü yangını köylüler tarafından söndürülürken, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi’nde ormana yakın otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden vatandaşlar, ekiplerle birlikte yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ayrıca bölgede ekiplerce soğutma çalışması sürüyor.