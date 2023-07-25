DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde ormanlık bölgede çıkan örtü yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çakıroluk mevkisinde örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahalede bulundu. Yangın ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde, yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ancak, yaklaşık 4 dekarlık alanın yangından zarar gördüğü belirtildi. Örtü yangınında bölgede soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.