Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal’inde 2022-2023 sezonu dualarla açıldı. Türkiye’nin örtü altı üretiminin yüzde 67’sinin Antalya’dan karşılandığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bunun kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezi Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal’inde 2022-2023 sezonu dualarla açıldı. Türkiye’nin örtü altı üretiminin yüzde 67’sinin Antalya’dan karşılandığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bunun kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Hal kompleksi içinde gerçekleştirilen açılış programında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçe ve 913 mahallede kimseyi ötekileştirmeden vatandaşların dertlerine derman için yola çıktıklarını hatırlattı.

Pandemi sürecinde Antalya’nın turizminin ve tarımım kısa sürede toparlandığını ifade eden Başkan Böcek, “Ülke ekonomisine sektörün katkısı fazla olmuştur. Bende bir Kovid geçirdim. Önce Allah’ın sonra sağlık çalışanların yardımı ve dualarla, yıkılmadık ayaktayız dimdik. Allah’ım baba bu ikinci canı verdi. Bütün vatandaşlarımızın herkesin emrinde olmak gece gündüz demeden çalışmak boynumun borcudur” diye konuştu.

"Belediye olarak destek veriyoruz"

Dünyaya Antalya’dan sebze meyve ihracatında önemli bir noktada olduklarını hatırlatan Başkan Böcek, " Yüzde 67 ile yine örtü altı sebze üretiminde ilk sıradayız. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Biz hiçbir zaman ne siyasi nede bir gelecek kaygısıyla dönemi kurtarma için bir konuşma yapmadım. Büyükşehir belediyesi olarak yerelden kalkınmayla ilgili sulama kooperatifi, GES ve dijital tarımla ilgili katkılar yapıyoruz. Fide dağıtımı yapıyoruz, hayvan desteği veriyoruz. Sulama kooperatif sayımız 51’di şimdi 55’e ulaştırıyoruz. Büyükşehir olarak 51 sulama kooperatifin enerji giderinin yüzde 80’ini karşılıyoruz. 51 sulama kooperatifinin yüzde 80 enerji parasını ödüyoruz, ödemeye devam edeceğiz” dedi.

"Önlemler alınacak"

Yeni dönemde hal noktasında da üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydeden Başkan Muhittin Böcek, “Halimiz işlem hacmiyle ilk sırada, İstanbul ikinci sırada yer alıyor. Önümüzdeki süreçte biz Antalya’da tüm hallerimizi kamera sistemiyle donatıyoruz. Hallerdeki asayiş olaylarının önüne hep birlikte geçeceğiz. Hal sezonunun bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Çiftçinin ayakta kalmasının önemi"

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze meyvenin çok önemli olduğunu ve üretimden tüketime kadar bir zinciri oluşturduklarını ifade etti. Bu halka içinde üreticinin çok önemli olduğuna değinen Tavşan, “Üretim olmadan bu işi sürdürmek mümkün değil. Onların kıymetini bilerek, ayakta kalmalarını mutlaka sağlamalıyız. Girdi maliyetleri son yıllarda ciddi şekilde artıyor. Bu maliyetler üretici için yatırım için önemli bir risk oluşturuyor. Buna bir çare bulmamız gerekir. Bizim önerimiz belirlenen ürünlerde mutlaka taban fiyatına benzer şekilde maliyet artı kar marjı ile orayı sağlama almak gerekir. Sonrasında borsa fiyatlarından istifade edebilerek bu işin sürdürmelerini sağlamamız gerekir” dedi.

"Fiyat farkı"

Gündemdeki üretim ile tüketim arasında fiyat farklılığına da değinen Tavşan, “Her nedense bunun bir kısmı doğru bir kısmı abartılı bir şekilde çok fazla gündemde tutuluyor. Bunun için önerimiz mutlaka bir takip sisteminin oluşması, üretimden tüketime kadar. Bizim mesleğimiz bir kanunla yapılıyor. Ondan dolayı takip sistemiyle ürün nereden geliyor, nereye gidiyor, kim alıyor, kim satıyor, belirli ürünlerin fotoğrafını ortaya koymalıyız. Bunu yapmalıyız ki tartışmalar sona ersin. Mutlaka standartların sağlanması gerekir. Neti mukayese ettiğimizi bilmeliyiz. Antalya’nın domatesi çok iyi ama her yerin domatesi aynı değil, örnek olarak veriyorum. Bunun belki esası coğrafi coğrafi işaret ama onu sağlayamasak ta bölgesel tescilli markayı hem üreticinin hem tüccarların istifade edeceği şekilde ortaya koymalıyız” ifadelerine yer verdi.

Hallerin üretim ile tüketim arasındaki çakışmayı sağlayarak doğru fiyatın oluşmasını sağladığını aktaran Tavşan, hal dışında bu işin fiyatının oluşması yarınlarda herkese zarar vereceğini belirtti.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Antalya’nın turizmin yanında tarımında başkenti olduğunun altını çizdi. Antalya’nın ülke tarımın en önemli sevk ve idare merkezlerinden olduğunu ifade eden Yılmaz, "Halimiz, Balkanların, Avrupa ve Rusya’nın pazar ihtiyacını gören ülke ekonomisini döviz sağlayan en büyük üretici halidir" dedi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, ülkenin kalkınmasının temelinde tarımın yattığını belirterek, çiftçinin desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Programa; Başkan Muhittin Böcek’in yanı sıra, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Ali Bahar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, siyasi partilerin il başkanları, komisyoncular ve çok sayıda üretici katıldı.