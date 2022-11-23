Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, yerel ve uluslararası geniş katılımla 21. kez kapılarını açtı. 27 ülkeden 571 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi buluşturan fuar, 26 Kasım’a kadar devam edecek.

Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, yerel ve uluslararası geniş katılımla 21. kez kapılarını açtı. 27 ülkeden 571 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi buluşturan fuar, 26 Kasım’a kadar devam edecek.

Örtü altı tarımın büyük fuarlarından Growtech, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 60 bin metrekare alanda, “Sera ve Teknolojileri” Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlıyor. 21. Kez düzenlenen fuarda katılımcılar, en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturuluyor. “Keşfet, Büyüt, Kazan” mottosu bu yıl ziyaretçileriyle buluşan ve 26 Kasım’a kadar sürecek fuarın açılışında yoğunluk gözlendi.

“Her yıl giderek artan bir ilgi var”

Fuar Direktörü Engin Er, Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleriyle aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti. Fuara 27 ülkeden 6’sının milli olarak katılım sağladığına dikkat çeken Er, Almanya ve Fransa’nın ilk kez katıldığını aktardı.

Çiftçiler ve firmaların yanı sıra yurt dışından da fuara olan ilginin katlandığını belirten Er, “Sadece çiftçiler değil, ürün bayileri, distribütör olmak isteyenler ya da tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen kişiler de bu fuarı çok yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlar. Fuardan önce açtığımız online kayda şu anda 25 binin üzerinde online kayıt yapılmış durumda. Özellikle yurt dışından çok fazla ilgi var ve bu çok umut verici. Her sene giderek artan bir ilgi var. Bizim keşfet, büyüt, kazan’ sloganımız var. Ziyaretçiler fuara gelip yeni ürünleri keşfetsinler, bunu işlerinde kullansınlar, işlerini büyütsünler ve daha çok kazansınlar istiyoruz” dedi.

Growtech, Connect Platformu ile yıl boyu iletişim bağlantı fırsatı sunuyor

Growtech’i katılımcı ve ziyaretçileri için her yıl bir adım daha ileriye taşımak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Engin Er: “Katılımcı ve ziyaretçilerimiz yeni dijital hizmetlerimizden biri olan Growtech Connect Platformu’nu, Growtech 2022’de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu sayede, katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine ulaşabilecekler. Ziyaretçilerimiz de katılımcılarımız ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedecek. Böylece fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi artıracak. Ayrıca başka yeni bir dijital uygulamamız olan Growtech dijital katılımcı listemiz ile tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz aracılığı ile katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımız ile iletişim kurabiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları fuarı da daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor” dedi.

Tarımda sürdürülebilirlik ve inovasyon konuşulacak

Fuar her sene farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tarımsal üretime katma değer katan ve sektörel farkındalık oluşturan yenilikçi çalışmaları destekleyen Growtech’te fuar esnasında Antalya Ticaret Odası işbirliği ile ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ve Antalya Teknokent organizasyonunda Bitki Islahı Proje Pazarı gerçekleşecek. Bunun yanı sıra Tarım Yazarı Mine Ataman ve Growtech iş birliğinde yapılacak olan “Tarım Sohbetleri” tarım teknolojileri ve tarımın geleceği ufuk açıcı sohbetlerle 25 Kasım’da Growtech’te olacak. Growtech, Tarım Sohbetleri ile tarım teknolojileri konusunda sorular sormaya, soruları cevap aramaya ve yeni bakış açıları kazandırmaya devam edecek