Kahramanmaraş’ta ortopedik engeli bulunan 42 yaşındaki Hikmet Sarı, babasının üzerindeki mal varlığı yüzünden alamadığı engelli maaşının bağlanarak evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyor.

Kahramanmaraş’ta ortopedik engeli bulunan 42 yaşındaki Hikmet Sarı, babasının üzerindeki mal varlığı yüzünden alamadığı engelli maaşının bağlanarak evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyor.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde anne ve babasıyla yaşayan yüzde 50 ortopedik raporu bulunan Hikmet Sarı, evlenip yuva kurmak istediğini söyledi. Ortopedik rahatsızlığının olduğunu ve bacağının birinin 10 santimetre kısa olduğunu belirten Hikmet Sarı, "Ben 42 yaşındayım. Ailemin mal varlığı yüzünden, benim engelli maaşım kesildi. Ve benim hiçbir şekilde gelirim yok. Üstelik sağlık sigortası için her ay 200 TL ödüyorum. Benim yüzde elli engelli raporum var. Şuan ben maaş alamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben evlenmek istiyorum, evlendiğim zaman maaşımın bağlanacağını söylüyorlar" diyen Sarı, "Bağlandığı zaman da bir düzenim olur. Şu an bir düzenim yok, doğru düzgün bir bakanım yok. Annem var 65 yaşında. Ben de tek başıma bir ev çeviremiyorum. Ev yok, eş yok" ifadelerini kullandı.