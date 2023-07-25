Medicana Çeşme Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, yüzme ve sörf başta olmak üzere su sporlarının çocukların omurga ve kemik yapılarının gelişimi için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Çocuk ve gençlerde adeta bağımlılığa dönüşen cep telefonu ve tablet kullanımının omurga gelişimine zarar vererek duruş bozukluğuna yol açtığını dile getiren Medicana Çeşme Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, "Çocuklar yılın büyük kısmını derste oturarak, serbest zamanlarında da dijital cihazlara bakarak geçirdiği için omurga gelişimleri olumsuz etkileniyor ve maalesef postür (duruş) bozukluğu oluşuyor, vücutları kamburlaşıyor. Yüzme, sörf, kite sörf, kürek gibi su sporları bunun için biçilmiş kaftan. Kemikleri ve kasları aynı anda güçlendiren ender aktivitelerden olan su sporları, denge ve çeviklik kazandırıyor. Zihinsel gelişimi destekleyen su sporları ile disiplin kazanmak da mümkün. Deniz kenarından uzakta yaşayanlar için havuzlar veya çocuk ve gençlere yönelik sörf kampları da alternatif olabilir. Bu tür ortamlar, sporu hem daha çok sevmeleri hem de sosyalleşmeleri için çok faydalı” dedi.

"Spordan önce ısınma çok önemli"

Dr. Kahraman, çocukların hangi spor olursa olsun başlamadan önce bilgilendirilmelerinin önemine dikkat çekerek, spora fiziksel egzersizle iyice ısınarak başlamak gerektiğini vurguladı. Sörf eğitmenlerinin her ne kadar çok dikkatli de olsa, zaman zaman ilk başlayanlarda düşme, çarpma gibi ufak yaralanmalar olabildiğini belirten Muzaffer Kahraman, şu bilgileri verdi:

“Sörf cenneti olan Alaçatı ve Çeşme’de, Medicana olarak sörf merkezleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu noktalarda ambulans hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat açık acil servisimiz, MR cihazımız, iki ameliyathanemizle her türlü yaralanmaya karşı hızlı bir şekilde müdahale ederek, sporcuların sağlığı için tüm imkanları seferber ediyoruz.”