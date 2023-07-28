Ortopedist Baran Şen, sığ sularda yapılan balıklama atlayışların felç ya da ölümle sonuçlanabilecek en riskli atlayışlar olduğunu söyledi. Boyun kırıklarına, omurilik zedelenmelerine yol açabilecek bu atlayışlarla ilgili uyarıda bulunan Dr. Şen, “Çivileme atlamada da zemine çakılırsanız risk var. Omurların zarar görmesi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Siz siz olun dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın” dedi.

Meteoroloji son bir haftadır yüksek sıcaklık uyarısı verirken, bu sıcaklarda denizde, havuzda, göl ya da göletlerde serinleyeceklere Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Baran Şen’den “atlama” uyarısı geldi. Şen, alçak, sığ sulara yapılacak balıklama ya da çivileme atlayışların neden olabileceği travmalara dikkat çekti. Şen, özellikle gençlerin denize, havuza yaptıkları atlayışların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak için sürekli atlayış yaptıklarını kaydetti.

"Dikkatli olmak gerek"

Gençlerin bilinen balıklama ve çivileme stillerinden farklı atlayışlar da yaptığını ifade eden Şen, "Vücutlarını farklı şekillere sokup acayip hareketlerle atlıyorlar. Onlar şaka yapmak ya da eğlenmek için atlıyor, biz ise endişeleniyoruz. Bazı atlamaları izlerken yüreğimiz ağzımıza geliyor. Atlanılan yer su olabilir ancak sığ suya balıklama ya da çivileme atlandığında omurganın yaralanma, hasarlanma riski var. Kişi balıklama atladığında omurgası zedelenip felç geçirebilir, kafasını yere çarparsa kafa travması geçirebilir ki örnekleri maalesef ki her sene görülür. Omurga ciddi hasar görürse kişinin belden aşağısı felç olduğu gibi kollarını da kullanamaz hale gelebilir. Sığ sulara ‘çivileme’ denilen, ayakların üzerine atlama hareketi de tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şöyle ki kontrolsüz bir atlayışla eğer zemine çakılma olursa topuktan başlayıp kalçada, bel, sırt ve boyunda kırıklar meydana gelebilir. Yani sığ sulara iki stilde de atlayış kalıcı sakatlıklara hatta ölümlere yol açabilecek riskler içeriyor. Bu tür travma geçiren kişi nakil sırasında da yanlış taşıma yüzünden de zarar görebiliyor. Siz siz olun dibini görmediğiniz, derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Derinliğin en az 2 metre olması gerekir. Eğer derinliğinden emin değilseniz, atlamaktan vazgeçin" dedi.