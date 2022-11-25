Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’nda ulusal hakemlik yapan 55 yaşındaki Ortopedik Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Hallaçeli, ’Vurmaya ne gerek var’ diyerek önce karşı çıktığı spor tutkusunu 7 senedir muaythai hakemliği yaparak sürdürüyor. Hatay Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Hallaçeli, yaklaşık 30 yıldır öğretim üyesi ve son 7 senedir Muaythai Federasyonu Başkanlığında Ulusal hakemlik yapıyor.

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’nda ulusal hakemlik yapan 55 yaşındaki Ortopedik Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Hallaçeli, ’Vurmaya ne gerek var’ diyerek önce karşı çıktığı spor tutkusunu 7 senedir muaythai hakemliği yaparak sürdürüyor. Hatay Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olan Hallaçeli, yaklaşık 30 yıldır öğretim üyesi ve son 7 senedir Muaythai Federasyonu Başkanlığında Ulusal hakemlik yapıyor.

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası’nda ulusal hakemlik yapan Ortopedik Fizyoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Hallaçeli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine muaythai ile nasıl tanıştığını anlattı. Bir hastası sayesinde tanıştığı ve ön yargıyla yaklaştığı muaythai sporuna karşı çıktığını belirten Hallaçeli, "Hakemlik Muaythai yapan bir hastam ile tanışmam sonrası başladı. Önce karşı çıktım muaythai nedir, vurmaya ne gerek var? dedim. Hastam bana anlattığında merak ettim ve araştırdım, Türkiye’deki güreş gibi tarihi çok eski olan 3 bin yılık bir uzak doğu sporu olduğunu gördüm. Sanılanın aksine kuvvet ve zekâ gerektiren bir spor dalı olunca ilgimi çekti ve bende hakemlik yapmaya başladım" dedi.

Bütün hakemler benzer görevlere sahip olduğunu aktaran Hallaçeli, bütün hakemlerin eş değer olduğunu ve bunun bir ekip işi olduğunu belirterek, bu ekibin içerisinde olduğunu ve hepsinde görev yaptığını ifade etti.

"Muaythai’de sakatlanmalar diğer sporlara göre çok daha az"

Hasan Hallaçeli, bilimsel verilere göre muaythai sporunda sakatlıkların diğer spor dallarına göre daha az olduğunu söyleyerek, "Bilimsel verilere göre muaythaide oluşan sakatlıklar, futbol, Amerikan futbolu, bisiklet ve dağ sporlarından çok daha azdır. Bu şaşırtıcı bir gerçek bunun sebebi isemuaythaide olup diğer sporlarda olmayan kendini savunma durumu. Araştırmalarımıza göre sakatlanma oldukça az. Kural gereği ring yanında her zaman doktor bulunmaktadır ve burun kanaması dahil bütün yaralanmalarda doktorumuz müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Gençlerle olmaktan mutluyum"

Gençlerle olmaktan mutlu olduğunu belirten Hallaçeli, "Dinç, kuvvetli, zeki ve sağlıklı olan bu gençlerle birlikte olmaktan zevk alıyorum. Ben muaythai sporuna bütün gençleri davet ediyorum. Gerçekten kültürel değeri oldukça yüksek olan bir spor dalı" dedi. Derslerinde de öğrencilerine spor sevgisi aşılamak istediğini vurgulayan Hasan Hallaçeli, "Derslerimde öğrencilerime de anlatıyorum ve farkındalık oluşturuyorum. Ben bir hoca olduğum için gerek üniversite gerekse dışarıda insanlar pozitif bakıyor. Bende bu yüzden doğru yolda olduğumu düşünüyorum ve Hatay’daki binlerce gencimiz de bu sporu yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Gençleri spora davet eden Hallaçeli, "Ben yaşım gereği ringlere çıkamasam da muaythaide özel dersler alıyorum. Bu sporu seviyorum. Herkesi de bu spora davet ediyorum, sporsuz bir yaşam olamaz" diyerek sözlerini sonlandırdı.