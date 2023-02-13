Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediye binası önünde açlık grevine başladı. Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesini, belediyenin çeşitli gerekçeler göstererek iptal ettiğini söyleyen Turan, hastaneyi yapabilmek için tek şansının açlık grevi yapmak olduğunu belirtti. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "İmar Planı mahkemece iptal edilen bir bölgede yapılaşmanın söz konusu olamayacağını belirterek, "konuyu bir hekimin anlayacağı şekilde özetlersek, test yaptırmadan teşhiste bulunmak doğru bir yaklaşım değil" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediye binası önünde açlık grevine başladı. Mudanya’ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesini, belediyenin çeşitli gerekçeler göstererek iptal ettiğini söyleyen Turan, hastaneyi yapabilmek için tek şansının açlık grevi yapmak olduğunu belirtti. Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, "İmar Planı mahkemece iptal edilen bir bölgede yapılaşmanın söz konusu olamayacağını belirterek, "konuyu bir hekimin anlayacağı şekilde özetlersek, test yaptırmadan teşhiste bulunmak doğru bir yaklaşım değil" dedi.

Mudanya’da yapacağı hastane için Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı izin süresinin 3 yıldan az bir zaman kaldığını söyleyen Dr. Turan, hastanenin inşaatına başlamak için önlerindeki tek engelin Mudanya Belediyesi olduğunu belirtti. Yasal izinlerin tamamını alan Turan, Mudanya Belediyesi’nin hastane yapılacak bölgedeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planını iptal ettiği gerekçesiyle inşaata başlayamadığını söyledi.

“Yapabileceğimiz en iyi şey Ortopedi Hastanesi kurmak”

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından, yaklaşmakta olan Marmara depremine dikkat çeken Turan, “Biz de elimizdeki imkânlarla bu felaketin yaralarını sarma gayreti içine girdik. Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak 7 ortopedi doktoru ile bölgeye gidebileceğimizi bildirdik. Bölgeden gelen hastalarımızı tedavi ettik. Ama bunlar elbette yetmez. Hastane, aceleyle yapılacak sıradan bir yapı değildir. Hastaneler her şart altında hizmet verebilen sağlam binalar olmalıdır. Her şey kurallarına uygun ve kusursuz olmalıdır. Son depremde, sorumsuzca yapılan binaların ve hastanelerin yıkılması, bize bu acı gerçeği gösterdi. Bursa’nın da yaklaşan Marmara depremi kuşağında olduğu gerçeğini asla unutmadan, yaşamak ve çalışmak zorundayız. Marmara depreminde yıkılmayacak bir Ortopedi Hastanesi açmak bizim sorumluluğumuz. Ancak bu sorumluluk sadece bize ait değil, devletin ve yerel yönetimlerin de sorumluluğu en az bizimkisi kadardır” şeklinde konuştu.

Sürenin dolmasına 3 yıldan az bir zaman kaldı

Hastaneyi yapabilmek için Sağlık Bakanlığından alınan ön iznin süresinin dolmasına 3 yıldan az bir zaman kaldığını ve bu süre içinde hastane inşaatını tamamlaması gerektiğini belirten Dr. Turan, “Düşündüğümüz nitelikteki bu hastaneyi yapabilmek için, Mudanya Belediyesi’nden gerekli imar planı prosedürlerini tamamlamasını talep ettik. Ancak bu talebimiz henüz kabul görmedi. Sağlık Bakanlığı’nca verilen hastane izin süresinin dolmasına da 3 yıldan az bir zaman kaldı. Bu izin süresinin bitmesi, sadece kazanılmış bir hakkın yok olması değil aynı zamanda Mudanya’mıza, Bursa’mıza ve Türkiye’ye fayda sağlayacak bir projenin yok edilmesi demektir. Muhtemel bir depremde elimizin kolumuzun bağlanması ve insanlara yardımda yetersiz kalmamız demektir. Biz, bugün, bu projeden vazgeçme sorumluluğunu alamadığımız için acele ediyoruz. Bu sorumluluğu Mudanya Belediyesi alacak mı?” diye konuştu.

Mudanya Belediyesi önünde açlık grevine başladı

Hastaneyi yapabilmek için son çare olarak açlık grevine başlayan Turan, “Projemizi hayata geçirebilmek için şimdiye kadar her şeyi denedik ve bir yol bulamadık. Şimdi, bir yol yapmak ve Belediyemizi harekete geçirebilmek için, açlık grevine başlıyorum. Kadrolarımızı oluşturduk, dünyadaki son gelişmeleri sürekli takip ettik, eğitimlerimize hiç ara vermedik, hastane yerimizi aldık, hastane ruhsatımızı yıllar önce aldık, hastane projemizi uluslararası kabul görmüş firmalara hazırlattık, tüm prosedürleri tamamladık. Ancak hastaneyi yapmayı planladığımız bölgedeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edildiği gerekçesi ile inşaatı başlatamadık. Sağlık Bakanlığı’ndan hastane açmak için aldığımız ön iznin süresi ise 2025 yılında dolacak. Bu nedenle Mudanya Belediyesine, bir an önce parselimizi kapsayan imar planı yapılmasını önerdik. Hatta imar planını biz yaptırıp belediyenin onayına sunabileceğimizi de söyledik. Kabul etmediler. Ama artık biz, zamana karşı yarışıyoruz. Sesimizi duyurabileceğimiz bir mecra kalmayınca, açlık grevi ile öncelikle Mudanya Belediye Başkanlığını uyarmayı hedefliyoruz. Sesimizi duymayanlar ve tüm kamuoyu bilsin ki başaramazsak, Marmara Bölgesi’nin depreme hazırlığının önemli bir parçası eksik kalacağı gibi, Türkiye’nin uluslararası bir Ortopedi hastanesine kavuşması da engellenmiş olacak. Ben sorumluluğum gereği buradayım, tüm yetkilileri de sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.

"İmar Planı mahkemece iptal edilen bir bölgede yapılaşma söz konusu olamaz"

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise “Hastane, Güzelyalı, Çağrışan, Göynüklü bölgeleri başta olmak üzere mahkemelerin iptal kararlarının olduğu bölgede yapılmak isteniyor. İptal edilen İmar planı kapsamındaki bütün inşaatlar durdurulmuştur. Popülizmden uzak, bilimsel yaklaşımı esas alarak değerlendirecek olursak, konuyu bir hekimin anlayacağı şekilde özetlersek, test yaptırmadan teşhiste bulunmak doğru bir yaklaşım değil. İmar Planı mahkemece iptal edilen bir bölgede yapılaşma söz konusu olamaz. Üstelik yapılmak istenen hastane geçtiğimiz yıllarda yangının yaşandığı Çağrışan bölgesinde 11-12 kat olarak projelendirilmiştir. Çağrışan gibi geneli 2-3 katlı binalardan oluşan alanda devasa bir yapı ne kadar uygun olabilir? Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları daha sarılmamışken, imar planlarının yeniden tartışmaya açıldığı böyle bir zamanda bu protestoyu yersiz bulmaktayız. Mudanya Belediyesi olarak hiçbir zaman kanunsuz iş yapmadığımız gibi, belediyemiz hakkında asılsız ithamlarda bulunan doktorla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.