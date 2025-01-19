Hıristiyan inancına göre Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde vaftiz edilişinin anısına “kutsal haçın denize atılarak suların kutsanması” töreni Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi sahilinde bu yıl da tekrarlandı.BURSA (İGFA) - Tirilye’deki ilk etkinlik Rumların mübadele ile gidişinden sonrasında Taş Mektep’te kalan 1927 yılına kadar Dar’ül Eytam öğrencilerinin yemekhanesi olarak kullanılan ve 2008 yılına kadar da Tirilyelilere sinema ve düğün salonu olarak hizmet veren şimdiki Tirilye Kültür Merkezi olan Aziz Vasil Kilisesi’nde gerçekleşti.

Ortodoks ve Rum cemaati ile Yunanistan’daki kardeş şehir Nea Moudania ilçesinden Belediye Başkanı Manoli Karra ve Bursa Metropoliti Yuakim Billis'in de katılım sağlanan ayin, Kıdemli Metropolit Theoliptos tarafından yönetildi.

Ayin ardından törene ev sahipliği yapan Mudanya Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş de, etkinliğin Tirilye Taş Mektep’teki bölümüne katılarak, 'hoşgeldiniz' konuşması yaptı. Başkan Yardımcısı Güneş, bu topraklarda yaşanılan acıların farklı olsa da denizlerin ve gözyaşların renklerinin aynı olduğunu söyledi.

Daha sonra haç çıkarma töreni için Tirilye Caddesi'nden kortej eşliğinde iskeleye yürüyen katılımcılar, yine burada Metropolit Theoliptos tarafından yönetilen törene şahitlik etti.

Çok sayıda kişinin izlediği törende Tirilye'nin serin sularına atılan haç, Victor Yavuz tarafından çıkarıldı.

Katılımcılar son olarak Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise’ni de ziyaret ederek ilçeden ayrıldılar.